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Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu duyurdu

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu duyurdu
Türkiye'nin en büyük balon filolarına ait bir firma ile prensipte anlaştıklarını ve ilk belediye meclisi toplantısında konuyu açacaklarını belirten Sennaroğlu, ülkeye balon turizmini getireceğini duyurdu...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Büyükkonuk’ta balon turizminin başlayacağı haberini verdi.

Türkiye’nin en büyük balon filosuna ait firmanın yetkililerinin yarın ülkemize geleceğini duyuran Sennaroğlu, “bir ilk ilki daha başaracağız” diyerek, ülkenin balon turizmine açılacağını duyurdu.

Sennaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Prensipte antlaştık… hem belediye kazanacak (ilk meclis toplantısında gündemde) hem ülke balon turizmine açılacak... Sıra hükümet ve havacılıkta gereken izinleri almak... Yarın itibari ile Türkiye'nin en büyük balon filosuna ait firma yetkilileri ülkemize geliyor... Hade bismillah... İnşallah bir ilki daha başaracağız...

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