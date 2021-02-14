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Cafer Gürcafer: “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı”

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, alınan kararlara karşı saygı değil saygısızlığın artmaya başladığını belirterek, “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı” uyarısında bulundu.
Cafer Gürcafer: “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı”

Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararı, KTİMB’nin de tepkisine yol açtı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, alınan kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladığını belirtti, “Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir” dedi.

Gürcafer, “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı” uyarısında bulundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı. Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir. Denge gözeterek salgına karşı mücadele etmeye çalışıyorsunuz ama denge arayışınızın içerisinde reel sektör yok. Beş yüz milyon borçlanmaya gidiyorsunuz kendi giderleriniz için. Sorarım size bu beş yüz milyonun neresindeyiz biz? Reel sektör neresinde? Yıllardır bu ülkeye katkıları, yatırımları ile ayakta tutmuş olan reel sektör can çekişiyor, tedavi bekliyor. Siz ise hala daha sağmaya çalışıyorsunuz. Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz.

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