Çağlar:''Temaslıyız dedik otelde yer yok dediler Test yaptırmak istedik izin vermediler''

Çidem Çağlar sosyal medya hesabından temaslı olmalarına rağmen yapılan uygulamayı eleştirdi:

Beni tanıyan herkes ne kadar dikkatli olduğumu, maske, mesafe,hiyjen kuralına surecın basından beri ne kadar dikkat ettiğimi bilir. Marketten aldıklarımı eve girneden 3 kez dezenfekte edip sonra evde yeniden dezenfekte eden biriyim.Ilk kapanmada anne babamı aylarca görmedim,bu sürecin basından beri de görmüyorum,üst komşumla bile görüşmedim hepimiz kurala uyduk hep, evden hiç çıkmadık.geçen perşembe özel bir hastanede doktor kontrolune gittik başka sebeblerden dolayı ve gitmeden test yaptırdık negatiftik fakat cuma günü doktorumuzun pozitif çıktığını öğrendik bu bizi 1.derece temaslı yaptı.Size bu süreci anlatmak istiyorum.

Bizi gittiğimiz hastaneden arayan bilgi veren kimse olmadı ve biz aradığımızda bize verilen cevap" biz isminizi bilgilerinizi kimseye vermeyiz, kimseyi aramayız!" Burda anlayacağınız gibi aslında herkes gittiği doktorun kim olduğunu bilmiyor olabilir ve herkes her zaman haberleri takip etmeye bilir...

Sonra temaslı olduğumuzu kendimiz bildirdik ve otelde yer olmadığı söylendi ki onu daha önce yazmıştım size. Aradan 5 gün geçti nasıl olduğumuzu veya garantinaya uyup uymadığımızı ( evden çıkıp çıkmadığımızı) ne soran oldu neda denetleyen...

Gelelim test yaptırma olayına: dun temaslı takip merkezini tekrar aradık yeniden isim verdik evde olduğumuzu söyledik.bize temaslıların Lefkoşada test yaptırması gerektiğini söylediler. Bunun üzerine iç işleri bakanlığı sayfasından izin doldurduk ve iznimiz onaylanmadı!! Neyse uzatmayım polis, temaslı takip arasında yapılan telefon konusmalarından sonra Girne Akçiçek hasdanesinde test yaptırabileceğimiz söylendi...

Bugün sabah Girne akçiçek hasdanesine gittik kapıdan girmeden temaslı oldugumuzu söyledik ordaki görevli yüzümüze bile bakmadan acilden içeri sıraya girmemizi söyledi!!!!! Sonunda PCR testini yaptırdık ve eve geldik...bu akşam sonucu çıkacak...

Burda neden bunları yazdım: ne birimlerin birbirinden haberi var, ne dikkat var ne takip var nede özen var... temaslı biri temassız biri ile ayni ortamda bekliyor ve test yaptırıyor. Kimsenin sorduğu falan yok!!! Ha birde girne akçiçek hasdanesinin girişinde dezenfektanların içi boş!!!! Yani dezenfekte olacağınız bişey yok!!!

Lütfen ama lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın çünkü böyle bir sistemde korunmanın başka yolu yok.....