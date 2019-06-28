Çalışma Bakanlığı devreye girdi Concorde Otel çalışanların tüm haklarını ödedi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ; Çalışma Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne Concorde Luxury Resort Otel hakkında yapılan şikayetleri ihbar kabul ederek; tedbir amaçlı Concorde Luxury Resort Otel’in ön izin işlemlerini durdurmuş ve Çalışma Dairesi müfettişlerini ilgili işyerinde teftiş yapmak üzere görevlendirmiştir.
Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda; şikayet konusu olan mağduriyetlerin işveren tarafından giderildiği ve çalışanların tüm haklarının ödendiği Bakanlığımız tarafından tespit edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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