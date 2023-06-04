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Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan Halil Karadeniz 2 gün tutuklu kalacak

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Balıkesir’de çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Halil Karadeniz, soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan Halil Karadeniz 2 gün tutuklu kalacak

Balıkesir'de meydana gelen “Müstahdem tarafından hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Halil Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlı Halil Karadeniz’in 3 Haziran 2023 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Ercan ana yolu üzerindeki Yonca Kavşağı’nda bulunan 1001 Airport Mall isimli işyeri içerisinde çalıştığı saatlerde şirkete ait  kullanılmış ve sökülmüş durumda ki 2 adet klima dış ünitesini , 6 adet sandalyeyi, 4 adet Florasan setini, 4 adet Homaster marka kettle, 1 adet elbise dolabını jeneratör odasının dışına çıkarttıktan sonra KK 583 Mercedes marka van araca yükleyip sirkat ettiği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca şirkette sayım yapılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Şahadet değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturmanın salimen yürütülen bilmesi için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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