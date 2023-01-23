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Çarpıcı antidepresan araştırması: Sadece acıyı değil mutluluğu da azaltıyor

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Yeni bir araştırma, antidepresan kullananları üzecek bir sonucu ortaya koydu.
Çarpıcı antidepresan araştırması: Sadece acıyı değil mutluluğu da azaltıyor

Yeni bir araştırma, antidepresan kullanmanın sadece üzüntüyü ve acıyı değil mutluluğu da azalttığını gösterdi.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Barbara Sahakian öncülüğünde yapılan araştırmada, majör depresif bozukluk, anksiyete ve diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ve antidepresan olarak bilinen “seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin” yan etkileri ele alındı. Elde edilen sonuçlara göre, bu ilaçlar keyif alma duygusunu da azaltarak hastaların duygusal açıdan tepkisiz hale gelmesine yol açıyor.

Hastaların yüzde 40 ila 60'ının bu yan etki nedeniyle keyif almakta zorlandığına dikkat çeken araştırmaya katılanlar da, ilaç kullandıkları dönemde normalde sevdikleri şeylerden eskisi kadar keyif alamadıklarını belirtti.

Profesör Barbara Sahakian, “Antdepresanlar depresyondaki hastaların acısını azaltırken ne yazık ki hayattan keyif almalarını da engelliyor” dedi.

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