  • BIST 1.110
  • Altın 454,537
  • Dolar 7,5951
  • Euro 8,8441
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Çarpıcı corona araştırması! Aylarca süren etkilerin sebebi bulundu: Virüs kalbi vuruyor

» »
ABD'li uzmanlar corona virüsünün vücutta yarattığı uzun dönemli tahribatları gözler önüne serebilecek bir çalışmaya imza attı.
Çarpıcı corona araştırması! Aylarca süren etkilerin sebebi bulundu: Virüs kalbi vuruyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 31 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ bir soru işareti.

Virüsün vücutta yarattığı tahribata ilişkin ABD’nin Washington Üniversitesi Kardiyovasküler Biyoloji Merkezi’nde önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Uzmanlar, corona virüsünü atlatmasına rağmen bazı hastaların nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi şikâyetlerinin aylar sonra bile devam etmesini mercek altına aldı.

KALP YETMEZLİĞİNE KADAR GİDİYOR

Corona virüsünden hayatını kaybedenler ile hastalığı atlatan kişileri inceleyen araştırma ekibi, virüsün kalp kaslarına ciddi zararlar verdiğini tespit etti. Söz konusu zararın uzun dönemde ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

c1-007.jpg

c2-010.jpg

Washington Üniversitesi uzmanları corona virüsünün kalbe verdiği zararın iki yolla gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Buna göre ilk ihtimal, virüsle mücadelede aşırı reaksiyon gösteren bağışıklık sistemi nedeniyle kalp kasları ve hücrelerinin zarar görmüş olabileceği.

DNA’LAR KAYBOLUYOR

İkinci ihtimal ise hastalığın bulaşmasında etkili olan vücuttaki ACE2 enzimiyle ilgili. Virüsün hücreleri ele geçirmesine olanak sağlayan ACE2 enzimiyle, kalp hücrelerinin de zarar görmüş olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar bazı hücrelerdeki çekirdeklerde DNA’ların da kaybolduğunu gözlemledi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASAR

Çalışma sonuçlarının henüz ön bulgular olduğunu ve kesin sonuçlar için kapsamın genişletilmesi gerektiğini belirten Washington Üniversitesi Kardiyovasküler Biyoloji Merkezi Direktörü Charles Murry, “Biz temel olarak doğduğumuzda var olan kalp kası hücreleriyle ölüyoruz. O yüzden kalp kası hücrelerinin ölmesi, kalbin çalışmasında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu24 Eylül 2020 Perşembe 09:59
  • Uzmanlar 'kesin uygulayın' diyerek açıkladı! Şeker hastalığı ile ilgili çarpıcı araştırma24 Eylül 2020 Perşembe 09:55
  • Corona virüsü aşısında bir eşik daha geçiliyor24 Eylül 2020 Perşembe 09:53
  • Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi.24 Eylül 2020 Perşembe 09:11
  • Fidye Yazılımı İlk Defa Bir Ölüme Neden Oldu!24 Eylül 2020 Perşembe 09:06
  • Japonya’dan corona ilacı müjdesi: Avigan iyileşmeyi üç gün hızlandırıyor24 Eylül 2020 Perşembe 08:57
  • Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz24 Eylül 2020 Perşembe 08:54
  • Tatlı krizi neden olur, tatlı krizi nasıl önlenir?23 Eylül 2020 Çarşamba 23:15
  • Ağrının nedeni prezervatif olabilir!23 Eylül 2020 Çarşamba 23:14
  • Kovid-19 baş-boyun kanserlerinde tanı koyma sürecini geciktiriyor23 Eylül 2020 Çarşamba 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti