Çarpıcı corona araştırması! Aylarca süren etkilerin sebebi bulundu: Virüs kalbi vuruyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 31 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ bir soru işareti.

Virüsün vücutta yarattığı tahribata ilişkin ABD’nin Washington Üniversitesi Kardiyovasküler Biyoloji Merkezi’nde önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Uzmanlar, corona virüsünü atlatmasına rağmen bazı hastaların nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi şikâyetlerinin aylar sonra bile devam etmesini mercek altına aldı.

KALP YETMEZLİĞİNE KADAR GİDİYOR



Corona virüsünden hayatını kaybedenler ile hastalığı atlatan kişileri inceleyen araştırma ekibi, virüsün kalp kaslarına ciddi zararlar verdiğini tespit etti. Söz konusu zararın uzun dönemde ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Washington Üniversitesi uzmanları corona virüsünün kalbe verdiği zararın iki yolla gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Buna göre ilk ihtimal, virüsle mücadelede aşırı reaksiyon gösteren bağışıklık sistemi nedeniyle kalp kasları ve hücrelerinin zarar görmüş olabileceği.

DNA’LAR KAYBOLUYOR



İkinci ihtimal ise hastalığın bulaşmasında etkili olan vücuttaki ACE2 enzimiyle ilgili. Virüsün hücreleri ele geçirmesine olanak sağlayan ACE2 enzimiyle, kalp hücrelerinin de zarar görmüş olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar bazı hücrelerdeki çekirdeklerde DNA’ların da kaybolduğunu gözlemledi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASAR



Çalışma sonuçlarının henüz ön bulgular olduğunu ve kesin sonuçlar için kapsamın genişletilmesi gerektiğini belirten Washington Üniversitesi Kardiyovasküler Biyoloji Merkezi Direktörü Charles Murry, “Biz temel olarak doğduğumuzda var olan kalp kası hücreleriyle ölüyoruz. O yüzden kalp kası hücrelerinin ölmesi, kalbin çalışmasında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir” dedi.