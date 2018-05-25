CAS, Çelebi’ye mi veriliyor?

İş yükünün hafiflemesinden sonra işten durdurmalar gündeme gelirken, daha sonra CAS’ın kapatılmasının konuşulmaya başlandığı öne sürülüyor.

KTHY BATINCA ZOR GÜNLER BAŞLADI

Cyprus Airport Services (CAS) Limited Şirketi, 2007 yılında, KKTC’de henüz o yıllarda hizmet veren Kıbrıs Türk Hava Yolları ve HAVAŞ işbirliğinde kurulurken, KTHY’nin batması sonrasında zor günler yaşamaya başladığı belirtiliyor.

CAS, ÇELEBİYE VERİLECEK İDDİASI VAR

CAS’ın, Türkiye’nin birçok hava limanının yanısıra ayrıca beş ülkenin havaalanında yer hizmetleri veren Çelebi Hava Servisi A.Ş’ye verilebileceği öne sürülüyor. Çelebi Hava Servisi A.Ş’nin, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa'da Macaristan-Budapeşte ve Avusturya-Viyana havaalanlarında, Hindistan-Mumbai ve Delhi havaalanlarında yer hizmetleri, Macaristan-Budapeşte, Almanya-Frankfurt ve Hindistan-Delhi havaalanlarında da kargo ve antrepo hizmetleri sunduğu öğrenildi.

ÇALIŞANLAR İŞ ARIYOR

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Benim kızım CAS’ta çalışıyor. CAS Çelebi’ye verildi deniyor. Bu bilginin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama kızım CAS kapatılacak ve el değiştirecek diye iş arıyor. Kızım orda çalışıyor diye bu durumu ondan biliyorum" dedi.

CAS ÇALIŞANLARI ÖDENMİYOR

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Yalnız kızım değil diğer çocuklar da iş arıyor. Kimisi de ödeneksiz izine çıkmak zorunda kaldı.Çünkü ödenmiyorlar. Benim kızım bir gazeteye müracaat etti ve şimdi izinlerini kullanıyor. Çalışmak zorunda, çünkü araba aldı ve borcu var. Bildiğim kadarıyla orada çoğunun borcu var. Maalesef elimizdeki değerlere sahip çıkmayı bilmiyoruz" ifadesinde bulundu.