CAS’A MÜŞTERİ ARANIYOR!!!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren iki şirketten biri olan Cyprus Airport Services (CAS) konusunda dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 130 çalışanı olmasına karşın yakın bir tarihte müşterisiz kalacak olan şirket konusunda konuşan Denktaş, şirketi yeniden ayağa kaldırmak için müşteri aradıklarını açıkladı..

Dün gerçekleşen Meclis oturumunda CAS konusunda yaşanan sorunlar ele alındı. CAS çalışanlarının da takip ettiği oturumda eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yakın bir zaman dilimi içerisinde müşterisiz kalacak olan şirketi yeniden yağa kaldırmak için müşteri aradıklarını belirterek, ay sonu itibarıyle işten çıkarmaların gerçekleşeceği ve şirketin müşteri sayısı arttıkça ihtiyaca göre istihdam yapılacağını açıkladı.

“KTHY YANLIŞI TEKRAR EDİLMEYECEK”

CAS çalışanlarına “Siz devlet güvencesi altındasınız” dediğini ve bu sözün arkasında olduğunu söyleyen Denktaş, buna rağmen KTHY çalışanlarının devlete aktarılması yönünde yapılan yanlışın tekrar edilemeyeceğin altını çizerek, CAS çalışanlarının devlete aktarılmasının mümkün olmadıığnı açıkladı.