Çavuşoğlu: "Kıbrıs konusunda Mayıs'a kadar müzakere başlaması gerçekçi değil"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Milli davamız dediğimiz Kıbrıs sürecinde mayıs ayına kadar herhangi bir müzakere başlaması Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.

Dış politika gündeminde birçok önemli konuyu aynı anda takip ettiklerini, öncelikli konulardan birinin ise Suriye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından sürecin nasıl koordine edileceğinin ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, sürecin ABD ile nasıl koordine edileceğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey'in Ankara temaslarında da bu konuların ele alındığını ifade etti.

“KIBRIS SÜRECİNDE MAYIS’A KADAR MÜZAKERE BAŞLAMASI GERÇEKÇİ DEĞİL”

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda ise "Milli davamız dediğimiz Kıbrıs sürecinde de mayıs ayına kadar herhangi bir müzakere başlaması Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor.

O zamana kadar gayriresmi şekilde tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdürerek bu sefer neyi ve ne için müzakere edeceğimizi önceden tüm taraflar arasında, adada iki taraf ve garantör ülkeler arasında, bir mutabakata varılarak müzakerelere başlamasından yanayız. Aksi takdirde yine tüm çabalarımız yarıda kalacaktır." dedi.

AKDENİZ'DE SONDAJLAR

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Yeni gelecek platformumuzla beraber Kıbrıs etrafında sondajlara başlıyoruz." diye konuştu.

Fatih-1 gemisinin Alanya-1 bölgesinde sondaja başladığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "İkinci gemimiz de ulaşmak üzere. Onu da Kıbrıs etrafına göndererek sondajlara başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının hidrokarbon sondajındaki haklarını garanti altına almak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerde daha pozitif ortam oluşması için iki tarafın çabaları bulunduğunu kaydetti.