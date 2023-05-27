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Çavuşoğlu: KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ataması yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından atamasının yapıldığını ve okullarda görev yaptığını açıkladı.
Çavuşoğlu: KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla 2022-2023 Eğitim yılında branşlara göre atanan öğretmen sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından servis edilen öğretmen atama sayılarının gerçeği yansıtmadığını ve toplumu manipüle etmek için maksatlı servis edildiğini kaydetti.

İçerisinde bulunulan eğitim yılı içerisinde 306 öğretmenin atamasının yapılarak göreve başladığını belirten Çavuşoğlu, sendikaların kamuoyunu yanıltmasına izin vermeyeceklerine vurgu yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında lisansüstü akademik unvanı olan öğretmenlerin gelmesine ilişkin yaptığı açıklamaların, sendikalar tarafından çarpıtıldığını da dile getiren Çavuşoğlu, “Akademik olarak kendini geliştiren, nitelikli, ülkemiz gençliğine ve eğitimine katkı koyacak öğretmenlerin ülkemize gelmesi neden rahatsızlık veriyor? Bizim amacımız eğitimin niteliğini artırmak. Bu çerçevede böylesi öğretmenleri öğrencilerimiz ile buluşturmak bizim için çok değerlidir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin gelişimine bu yüzden önem verdiklerini ve düzenlenecek hizmet içi eğitimlere yükümlülük getirdiklerine de dikkat çeken Çavuşoğlu, sendikanın bu değişikliğe de itiraz ettiğini belirtti.

 

Çavuşoğlu bundan sonra lisansüstü akademik unvanı olan öğretmenler talep edeceklerini ve gelecek olan katkıyı bu şekilde planlayarak yola devam edeceklerini de kaydetti.

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