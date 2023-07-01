  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Çavuşoğlu: Yeni eğitim yılında tam gün eğitime geçeceğiz

» »
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hedeflerini ve atılacak adımları açıkladı.
Çavuşoğlu: Yeni eğitim yılında tam gün eğitime geçeceğiz

 Bakan Çavuşoğlu, kademeli olarak tam gün eğitime geçilmesi öncelikli hedefi olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni eğitim yılında haftada iki gün olacak şekilde tam gün eğitime geçeceğiz ve kademeli olarak bunu 5 güne çekeceğiz” ifadelerine yer verdi.

 Yabancı öğrencilere yeterlilik sınavı...

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe sıkıntısının aşılmasına yönelik yeni bir uygulamadan bahseden Çavuşoğlu, Yabancı öğrenciler Türkçe yeterlilik sınavına girecek, yeterli seviyede olanlar öğretime katılacak. Seviyesi yeterli olmayanlar okullarda öğleden sonra açılacak kursları takip ederek uygun seviyeye geldiği zaman okula başlayacaklar” dedi.



 

“Okullar için hiçbir masraftan kaçınmayacağız”...

Nazım Çavuşoğlu, okul binalarının deprem dayanıklılığı konusunda İnşaat Mühendisleri Odası’yla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Buradan gelecek rapor ve güçlendirme projelerine göre hareket edeceğiz. Yıkılması gerekiyorsa yıkılacak, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilecek. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız” diye konuştu.

“Kalabalık sınıf sorunu çözülecek”…

Hayırsever iş insanlarıyla 22 yeni okulun yapımına ilişkin protokol imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 25 yeni okul daha yapılacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, okullarda yaşanan fiziki altyapı ve kalabalık sınıf sorunlarına bu yolla çözüm getirileceğini belirterek, bu bir süre alsa da tamamlandığı zaman öğrenci ve öğretmenler için çağdaş ortamlar sunulacağını ifade etti.   

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu eğitimde öğrenci ve öğretmenler için daha kaliteli ve çağdaş ortamlar yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer yer yağmur bekleniyor01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:45
  • Yer yer yağmur bekleniyor01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:45
  • Elektrikte zamlı tarife yürürlükte01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:44
  • Fransa'daki protestolar: Macron, protestocuları gencin ölümünü istismar etmekle suçladı01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:25
  • AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu30 Haziran 2023 Cuma 16:48
  • Ekonomist Yeşilada: Dövizde sorun, kışın yeniden başlar30 Haziran 2023 Cuma 15:44
  • Bisikletli vefat etti!30 Haziran 2023 Cuma 15:07
  • Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı30 Haziran 2023 Cuma 14:47
  • Eşini darp eden zanlı mahkemede30 Haziran 2023 Cuma 13:25
  • KTSYD’nin 40’ıncı gurur yılı30 Haziran 2023 Cuma 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti