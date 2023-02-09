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Çavuşoğlu:Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız

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Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazındaki çalışmaların yoğun insan ve araç gücüyle kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydederek, “Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız” dedi.
Çavuşoğlu:Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız

Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazındaki çalışmaların yoğun insan ve araç gücüyle kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydederek, “Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız” dedi.

Çavuşoğlu, otel enkazında 1’i canlı, 28’i cansız toplamda 29 kişiye ulaşıldığını kaydederek temennilerinin ve gayretlerinin canlı kişilere ulaşmak olduğunu söyledi.

İlk günden beri bölgede olan Çavuşoğlu, BRT’ye telefonla bağlanan son gelişmeleri aktardı.

Çavuşoğlu, “Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çok insan ve yoğun araç gücüyle çalışılıyor. 1’i canlı, 28’i cansız 29 kişiye ulaşıldı. Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, hava sıcaklığının akşamları eksi 5-6 dereceye kadar düştüğünü belirterek, kimsenin enkazın başından ayrılmadığını; çalışanlara destek vermek, bu zor süreci dayanışma içinde atlatmak için mücadele ettiklerini söyledi.

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