Cemal Kılıç yaşamını yitirdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda müdürlük yapmış, uzun yıllar Baf Ülkü Yurdu Spor Külübü'nde başkanlık ve yöneticilik yaparak ülke sporuna hizmet eden Güzelyurt sakinlerinden Cemal Kılıç hayatını kaybetti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda müdürlük yapmış, uzun yıllar Baf Ülkü Yurdu Spor Külübü'nde başkanlık ve yöneticilik yaparak ülke sporuna hizmet eden Güzelyurt'un simge isimlerinden Cemal Kılıç hayatını kaybetti.
Kılıç’ın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Kılıç’ın cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilecek.
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