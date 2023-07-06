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Cengiz Topel Hastanesi de Sağlık Bakanlığı'nın randevu hattına dahil oldu

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi'nin de bakanlığın randevu hattına dahil olduğu bildirildi.
Cengiz Topel Hastanesi de Sağlık Bakanlığı'nın randevu hattına dahil oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin de randevu hattına dahil olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Cengiz Topel Hastanesi'nden randevu talep eden vatandaşlarımız 1101'i arayarak randevu alabilirler.” denildi.

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