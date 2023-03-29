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Cesurer: Arıklı'nın Söylemleri Doğruyu Yansıtmıyor

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Cesurer: Arıklı'nın Söylemleri Doğruyu Yansıtmıyor
Cesurer: Arıklı'nın Söylemleri Doğruyu Yansıtmıyor

SN.ARIKLI’NIN ÜRETİM MALİYETLERİ HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

           Meclis kürsüsünden Aksa’nın  Kıb-Tek’ ten daha ucuza  üretim yaptığını söyleyen Sn. Arıklı  toplumu yanıltmaya devam etmektedir.

            Kıb-Tek’in ayni tip Dizel Santrallerde Şubat ayı üretim maliyeti kWh başına 9.77 c/kWh iken Aksa’dan alınan Enerji’nin 15.23 c/kWh olduğu gerçeği ile 5.46 c/kWh Kıb Tek daha ucuza enerji üretmiştir.

            Kıb Tek ‘in tüm olumsuzluklara rağmen kapasitesini Aksa ile olan alım garantisi nedeni ile verimli kullanamamasına rağmen Kıb-Tek ‘in  tüm santrallerin üretim maliyeti 11.85 c/kWh olarak gerçekleşmiş olup 3.38 c/kWh daha ucuza üretim gerçekleştirmiştir.

           Bu gerçekler orta yerde dururken daha ucuza üretim yapacak santralleri şu anda durdurup Aksa’dan daha pahalıya enerji almak zorunda olduğumuzun kamu Oyu tarafından bilinmesinde fayda var .

            Kıb –Tek ‘in üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yolu Aksa ile yeni antlaşma yapmak değil ivedi olarak Kıb-Tek’e yeni santral yatırımlarının hayata geçirilmesi ve Aksa ile olan sözleşmenin sonlandırılması ile mümkün olacaktır Kamu Oyuna saygı ile duyurulur . 

Ek 1- Aksa’nın Kıb-Tek’e Kestiği Fatura (Şubat Ayının  c/kWh maliyeti )

Ek 2 – Kıb-Tek’in Üretim Maliyeti ( c/kWh maliyeti)

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