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Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu

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Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK), başkent Lefkoşa'yı Rum yönetiminden ayıran Yeşil Hat üzerinde bulunan tarihi sahası Taksim'e 8 yıl sonra kavuştu.
Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü kontrolündeki ara bölge olarak bilinen Yeşil Hat üzerinde yer alan, ralli yarışları nedeniyle 2014'te tamamen yıkılan, Çetinkaya TSK'nin mücadelesiyle kullanımı tekrar kazanılan, Türkiye'nin yeniden yaptığı saha hizmete girdi.

Ledra Palace Sınır Kapısı'ndaki polis kontrol noktasından ara bölgedeki Taksim Sahası'na gelen Çetinkaya TSK futbolcuları, teknik direktörleri kontrolünde 1 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

Çetinkaya TSK'nin 8 yıl sonra ara bölgedeki tarihi sahasındaki ilk çalışması sırasında BM Barış Gücü görevlileri de saha etrafında devriye gezerek ihlal olup olmadığını kontrol etti.

Çalışmalarını tamamlayan Çetinkaya TSK oyuncuları daha sonra polis kontrol noktasından geçerek KKTC topraklarına döndü.

Osmanlı Devleti döneminde "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen Taksim Sahası, Çetinkaya TSK Futbol Takımı tarafından 1930'dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldı.

Çetinkaya TSK Futbol Takımı, dönemin "Kıbrıs Cumhuriyeti" liginde oynarken Rumların 1955'te Türk takımlarını kendi şehirlerindeki statlara sokmaması üzerine 1958'de kulübe tahsis edilen Taksim Sahası, 1958'den 1974'e kadar Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki Yeşil Hat'ın daraldığı bir alanda yer alan, 1974'ten sonra BM tarafından kontrol edildiği için kullanılamayan saha, Çetinkaya TSK'nin 2009'da BM barış gücüne başvurusu üzerine sadece takımın antrenmanlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla tekrar açıldı.

Daha sonra 2014'te KKTC ile Güney Kıbrıs arasında ortak olarak düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Lefkoşa Seyirci Özel Etabının güzergahında olması sebebiyle yıkılan saha 8 yıldır kapalı tutuluyordu.

Dışişleri Bakanlığının girişimiyle BM Barış Gücü, Taksim Sahası'nın tekrar Çetinkaya TSK'nin kullanımına verilmesini Ekim 2022'de kabul etti ve sahada yeniden yapım çalışmaları Türkiye'nin proje ve maddi desteğiyle tamamlandı.

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