ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

OpenAI şirketinin kullanıma açtığı ChatGPT bugüne kadar cevaplarında sadece Eylül 2021'e kadar olan bilgilere yer verebiliyordu. Yani robotun veri tabanı Eylül 2021 ve öncesinde internete girilmiş bilgilerden oluşuyordu.

Bugünden itibarense robotun "premium" kullanıcıları artık sorularına gerçek zamanlı yanıtlar alabilecek.

Yani bu kullanıcılar artık sohbet robotuna güncel olayları sorabilecek, haberleri buradan takip edebilecek.

Sohbet robotunun ücretsiz olan GPT-3.5 sürümüne güncel verilere ulaşıp ulaşamadığını sorduğumuzdaysa hala "Üzgünüm, bilgi kesim tarihim Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor ve o tarihten sonraki güncellemelere erişimim yok" yanıtını veriyor.

OpenAI güncel veri özelliğinin yakında bütün kullanıcılara açılacağını belirtti.

Şirket bu hafta başında yaptığı açıklamada, ChatGPT'ye yakın zamanda sesli sohbet özelliğinin de ekleneceğini haber vermişti.

"Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz"

ChatGPT ve benzeri yapay zeka sohbet robotları kullancılara "olabildiğince insansı" cevaplar verebilmek için çok büyük miktarda veri kullanıyor.

Bu robotların çevrimiçi bilgi arama yöntemlerini dramatik şekilde değiştirmesi bekleniyor.

University College London'da iş psikolojisi dalında Prof. Tomas Chamorro-Premuzic "Bu özellik getirilmemiş olsaydı insanlar son bilgileri almak için Google ya da Twitter'a gitmek zorunda kalacaktı. Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz" diyor.

Ancak Chamorro-Premuzic, haber kaynağı olarak bu yapay zeka robotlarını kullanmanın iyi olduğu kadar, riskli yanları da bulunduğuna dikkat çekiyor:

"Acil yanıt aradığınız sorulara hızlı cevaplar vermesi iyi ancak kaynak göstermeden bilgi veriyor olması yanıltıcı olabilir".