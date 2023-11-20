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ChatGPT’den ayrılan CEO, Microsoft’a ‘transfer’ oluyor

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ChatGPT’deki CEO’luk görevinden ayrılacak olan Sam Altman, Microsoft’a katılacak.
ChatGPT’den ayrılan CEO, Microsoft’a ‘transfer’ oluyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman’ın, iki gün önce görevinden ayrılacağı bildirilmişti. Altman’ın ayrılışı, yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından gelmişti. Yönetim kurulunun açıklamasında “Yönetim kurulunun artık Altman’ın OpenAI’ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok” denmişti.

Altman, şimdiyse Microsoft’a transfer oluyor.

Reuters’ın aktardığına göre Microsoft CEO’su Satya Nadella, Altman Microsoft’a katılıyor. CEO’nun açıklamasına göre Altman, Microsoft’un yapay zeka ekibini yönetecek.

Nadella ayrıca, OpenAl’nin kurucularından Greg Brockman’in de Microsoft’a katılacağını açıkladı.

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