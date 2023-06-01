Christophe Galtier açıkladı… Lionel Messi PSG’den ayrılıyor!

Paris Saint Germain’de Lionel Messi dönemi resmen sona eriyor… Fransız deviyle +1 yıl opsiyonu bulunmasına rağmen bunu kullanmama kararı alan Arjantinli yıldız geleceğiyle ilgili kararını vermek üzere.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi için önemli bir açıklama yaptı. Galtier, Lionel Messi’nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Arjantinli dünya yıldızı 3 Haziran Cumartesi günü son kez PSG formasıyla sahaya çıkacak.

Christophe Galtier yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi’nin Parc des Princes’teki son maçı olacak” ifadelerini kullandı.

MESSI’NIN BARCELONA’YA DÖNME İHTİMALİ GÜÇLÜ

Relevo’nun haberine göre Lionel Messi, Barcelona’ya dönme kararı aldı ancak Arjantinli yıldız, eski kulübüne 10 gün süre verdi.

35 yaşındaki Arjantinli yıldızın önünde Suudi Arabistan seçeneği de var. Ronaldo’nun ardından Messi’yi de lige çekerek ilgiyi artırmak isteyen Suudi Arabistan futbol yönetimi dev bir teklifle Messi’nin aklını çelmeye çalışıyor. Ancak yuvası Barcelona’ya dönme fikrine daha sıcak bakan Messi için belirleyici olan İspanyol Futbol Federasyonu’nun mali denetimi olacak. Maaş bütçesi olarak 200 milyon Euro’yu aşmaması gereken Barcelona’da matematiksel hesaplar bunun üzerine yapılıyor.

XAVI’DEN SİNYAL GELMİŞTİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paris Saint-Germain’den ayrılması beklenen Lionel Messi’nin Camp Nou’ya geri dönüş ihtimalini değerlendirdi. Xavi’ye göre Messi dönerse birçok farklı pozisyonda yer alabilir ve Katalan devinin başarısının ayrılmaz bir parçası olur.

Sport’a konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi’nin geri dönmesi halinde nasıl bir oyun felsefesi benimseyeceğini şu sözlerle açıkladı: “Neredeyse aynı, aynı fikir ve modelde olur. Leo çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor. Sahte dokuz, kanat, içeride yani birçok pozisyonda yer alabilir.”