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Çin Dışişleri Bakanı Vang ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan bir araya geldi

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ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Malta'da görüştüğü bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan bir araya geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin, açık iletişim kanallarının sürdürülmesi ve ilişkilerin sorumlu şekilde ilerletilmesine yönelik çabaların parçası olduğu ifade edildi.

Sullivan ve Vang'ın 16-17 Eylül'de Malta'da bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, ikilinin ABD-Çin ilişkilerindeki kilit konuları, küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Tayvan sorununu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Sullivan'ın Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine işaret ettiği ifade edilerek, iki tarafın da gelecek aylarda üst düzey istişareleri sürdürmeyi taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bu görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Kasım 2022'de Endonezya'da yapılan görüşmelerin üzerine inşa edildiği belirtilen açıklamada, Vang ve Sullivan'ın samimi, önemli ve yapıcı görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

ABD'den Çin'e yapılan son ziyaretler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.

Ayrıca eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da temmuzda Pekin'e ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da ağustosta Pekin'de mevkidaşı Vang Vıntao ile bir araya gelmişti.

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