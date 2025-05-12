Çin ihracatı beklentileri aştı

Çin’in ihracatı, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarken, ithalatı yüzde 0,2 oranında daraldı.

Cuma günü açıklanan gümrük verileri, ticarette beklenen çok daha sert yavaşlamaya rağmen gerçekleşen bu rakamlarla beklentileri karşılamadı. Ekonomistler, ihracatta yüzde 1,9’luk bir artış ve ithalatta yüzde 5,9’luk bir düşüş öngörmüştü.

Yeni veriler, Mart ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 12,4 artmasının ardından geldi. Bu artış, Çinli fabrikaların ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Nisan’da yürürlüğe giren yüzde 145’lik Çin mallarına yönelik tarifelerinden önce sevkiyatlarını hızlandırmasıyla gerçekleşmişti. Mart ayında ithalat yüzde 4,3 düşmüştü.

Çin'in bu dönemde ABD'ye ihracatı yüzde 21 azalırken Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 20,8, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 8,2 arttı.

Analistler, artışın Çin'in ihracatının ABD'nin tarifeleri karşısındaki direncini gösterdiğini belirtti. Çin'in ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 6,9 artış kaydederken ithalatı yüzde 6 gerilemişti.

Ülkenin ihracatı mart ayında 12,4 artış kaydetmişti. Artışta Çinli üreticilerin, ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yüklü miktarda ön sevkiyat yapması etkili olmuştu.

Çin, ABD’nin gümrük tarifelerine karşılık olarak ABD’den ithal edilen ürünlere uygulanan vergileri yüzde 125’e çıkararak misilleme yaptı.

İki ülkenin yetkilileri, bu hafta sonu İsviçre’de ticaret müzakerelerine başlamak üzere bir araya gelecek.