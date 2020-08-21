  • BIST 1.137
  • Altın 452,307
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5720
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Çin maden şirketi Covid-19 aşı adayını Papua Yeni Gine'deki çalışanları üzerinde denedi

» »
Çin maden şirketi Covid-19 aşı adayını Papua Yeni Gine'deki çalışanları üzerinde denedi
Çin maden şirketi Covid-19 aşı adayını Papua Yeni Gine'deki çalışanları üzerinde denedi

"The Australian" gazetesinde yer alan habere göre, devlete ait Çin Metalurji Grubu bünyesindeki Ramu NiCo maden şirketi, Papua Yeni Gine Sağlık Bakanlığına gönderdiği mektupta, ülkede görev yapan 48 Çinli çalışanına 10 Ağustos'ta Covid-19 aşısı yapıldığını belirtti.

Mektupta çalışanlara hangi aşı adayının uygulandığına dair bilgi verilmezken, aşı vurulan kişilere yapılan virüs testlerinin hatalı olabileceği uyarısı yer aldı.

Bakanlık şirketin beyanıyla ilgili soruşturma başlatırken, Ulusal Pandemi Kontrolörü David Manning, Çin Büyükelçisine yazdığı mektupta, "Çin hükümetinin şirketin aşı bildirimiyle ilgili görüşünü derhal açıklığa kavuşturmasını" talep etti.

Manning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Papua Yeni Gine'ye ithal edilen her aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalı, titiz deneme ve prosedürlerden geçirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) tasdik edilmiş olmalıdır." dedi.

Şirket, iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Pekin yönetimi de henüz bir açıklama yapmadı.

Çin'de Sinopharm ilaç şirketinin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki Covid-19 aşısını uyguladığı iddia edilmişti.

Devlete ait şirketlerin bazılarında görev için yurt dışında gidecek personele aşı yaptırmalarının önerildiğine dair haberler Çin medyasında yer almıştı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CCDC) Genel Direktörü Gao Fu, geçen ay katıldığı bir internet seminerinde, ülkede geliştirilen Covid-19 aşı adaylarından birinin, klinik denemeler için onay almadan önce üzerinde denenmesi için gönüllü olduğunu açıklamıştı.

Bilim insanları, bir aşı adayının klinik deneme onayı alınmadan önce insanlar üzerinde test edilmesine karşı çıkıyor. Programlı bir klinik deneme kapsamında yapılmayan bu tür ön testlerin aşı adayının güvenilirliğine ve etkililiğine dair yeterli veri sağlamayacağı savunuluyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:03
  • Koronavirüsün akciğerlerde yaptığı tahribat tomografi görüntülerinde20 Ağustos 2020 Perşembe 21:46
  • Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı20 Ağustos 2020 Perşembe 21:25
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti20 Ağustos 2020 Perşembe 20:04
  • Rusya, potansiyel Koronavirüs aşısı için 40 bin kişiyi test edecek20 Ağustos 2020 Perşembe 19:45
  • Çıkmayan 20 yaş dişinde 'kist ve tümör' riski20 Ağustos 2020 Perşembe 19:34
  • Koronavirüs: Hastalardaki koku kaybı, grip ve soğuk algınlığından farklı20 Ağustos 2020 Perşembe 18:32
  • Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu20 Ağustos 2020 Perşembe 17:02
  • Son dakika haberi: Rusya'nın geliştirdiği aşıyla ilgili flaş gelişme... 40 bin kişide denenecek!20 Ağustos 2020 Perşembe 16:38
  • Online Eğitim İyi Mi Kötü Mü?20 Ağustos 2020 Perşembe 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti