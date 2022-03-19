Çin'de bir yıl sonra koronavirüsten ilk ölüm!

Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşandı. Ulusal Sağlık Komisyonu, iki hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.
Çin’de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022’nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Çin’de toplam 4 bin 638 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
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