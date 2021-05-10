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Çin’de halk yetkililere öfkeli: Leoparların kaçtığını nasıl gizlersiniz!

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Çin’in doğusundaki bir safari parkından üç leoparın kaçtığını neredeyse bir hafta boyunca gizleyen yetkililer tepkiye neden oldu.
Çin’de halk yetkililere öfkeli: Leoparların kaçtığını nasıl gizlersiniz!

Çin’in doğusundaki bir safari parkından üç leoparın kaçtığını neredeyse bir hafta boyunca gizleyen yetkililer tepkiye neden oldu.

Global Times’ın haberine göre Hangzhou Safari Park’tan kaçan leoparlar köylüler tarafından 1 Mayıs’ta görüldü ancak yetkililer geçen cumartesiye kadar hayvanların kaçtığını bildirmedi.

Kaçan üç lepoardan sonuncusu için arama çalışmalarının sürdüğünü duyuran yetkililer, durumu neredeyse bir hafta boyunca sakladıkları için öfkeli tepkilerin hedefi haline geldi.

Yakalanan iki leoparın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, nasıl kaçtıklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Son ‘firari‘ leoparın drone aramasında dün sabah saatlerinde yerinin belirlendiği ancak insanların yaklaşmasıyla kaçan vahşi hayvanın yeniden kayıplara karıştığı bildirildi.

Özellikle beş gün süren İşçi Bayramı tatilinde turistlerin akın ettiği Hangzhou şehrinde yaşanan olayın duyurulmasını geciktiren yetkililer, insanların hayatını riske atmakla eleştirildi.

Güvenlik koşullarını gözden geçirmek üzere geçici olarak kapatılan parkın yetkilileri, gecikme için içtenlikle özür dilediklerini belirtti. Yetkililer genç leoparlar daha az saldırgan olduğundan büyük bir tehlike oluşturmayacaklarını düşünerek, halkı paniğe sevk etmemek için açıklama yapamamaya karar verdiklerini ifade etti.

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