Çin’de memurlara iPhone yasağı haberlerinin ardından Apple yüzde 6 değer kaybetti

Apple’ın hisseleri, Çin’de memurların iPhone kullanmalarının yasaklandığına dair haberlerin ardından ikinci işlem gününde de değer kaybetti.

Hisselerdeki düşüş yüzde 6’yı aşarken şirketin piyasa değeri 200 milyar dolar civarında azaldı.

Apple ürünlerinin büyük bir kısmı da bu ülkede üretiliyor.

Wall Street Journal Çarşamba günkü haberinde Pekin’in, merkezi hükümete bağlı çalışan memurlara kişisel iPhone’larını ofislere getirmemeleri ve iş için de iPhone kullanmamalarına yönelik emir verdiği yer alıyordu.

Dün ise Bloomberg bu yasağın kamu şirketlerinde ve hükümete bağlı kuruluşlarda çalışanları da kapsayabileceğini yazmıştı.

Haberler, Apple’ın 12 Eylül’de iPhone 15’i tanıtmasına günler kala geldi.

Çin hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple’a 2,8 trilyon dolar civarında değer biçiliyor.

Şirket BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

Son dönemde Washington ve Pekin arasında gerilim yaşanıyor.

ABD geçen yıl müttefikleri Japonya ve Hollanda’yla birlikte Çin’in bazı çip teknolojilerine erişimini kısıtlamıştı.

Çin ise bu yasağa, yarı iletken malzemelerin üretiminde kritik öneme sahip bazı hammaddelerin ihracatını durdurarak yanıt vermişti.

Pekin’in ulusal çip endüstrisini geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığı aktarılıyor.