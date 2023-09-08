  • BIST 8337.67
  • Altın 1662.182
  • Dolar 26.8468
  • Euro 28.7975
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Çin’de memurlara iPhone yasağı haberlerinin ardından Apple yüzde 6 değer kaybetti

»
Apple’ın hisseleri, Çin’de memurların iPhone kullanmalarının yasaklandığına dair haberlerin ardından ikinci işlem gününde de değer kaybetti.
Çin’de memurlara iPhone yasağı haberlerinin ardından Apple yüzde 6 değer kaybetti

Apple’ın hisseleri, Çin’de memurların iPhone kullanmalarının yasaklandığına dair haberlerin ardından ikinci işlem gününde de değer kaybetti.

Hisselerdeki düşüş yüzde 6’yı aşarken şirketin piyasa değeri 200 milyar dolar civarında azaldı.

Apple ürünlerinin büyük bir kısmı da bu ülkede üretiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iPhone 15: Apple'ın yeni telefonlarında Lightning kablodan USB-C'ye geçişe kesin gözüyle bakılıyor05 Eylül 2023 Salı 10:32
  • Sürücüsüz taksiler yolu tıkadı, ambulanstaki yaralı hayatını kaybetti05 Eylül 2023 Salı 09:59
  • Ay'ın Güney Kutbu'ndaki keşifler neden ilgi uyandırıyor?03 Eylül 2023 Pazar 15:08
  • ChatGPT şirketler için yeni sürüm hazırladı02 Eylül 2023 Cumartesi 12:40
  • Hindistan’dan ‘Güneş operasyonu’: Aditya-L1 uydusu uzaya fırlatıldı02 Eylül 2023 Cumartesi 12:33
  • Twitter gizlilik politikasını güncelledi: Verileri toplamaya başlıyor02 Eylül 2023 Cumartesi 11:41
  • Apple, iPhone 15’i tanıtacak: Özellikleri belli oldu30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:59
  • Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:09
  • Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi Britanya’da düzenlenecek24 Ağustos 2023 Perşembe 21:49
  • Google, AB'nin yeni kurallarına uyacak24 Ağustos 2023 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti