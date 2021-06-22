Çin'in En Uzun Süre Washington'da Kalan ABD Büyükelçisi, Görevinden Ayrılıyor

Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, sekiz yıllık görevinin sonunda Washington'dan ayrılacağını açıkladı. Tiankai, ABD-Çin ilişkilerinin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir süredir ABD'den ayrılacağı konuşulan Çin'in ABD Büyükelçisi Cui, bir veda mesajı yayımladı. Cui veda mesajında ABD'deki Çinlilere "orada bulunma haklarını savunamları" ve iki ülke arasındaki ikili ilişkide "büyük bir sorumluluk ve görev üstlenmelerini" söyledi.

Cui, mektubunda şunları yazdı: "ABD-Çin ilişkileri kritik bir dönüm noktasında ve ABD'nin Çin politikaları yeni bir yapılanma sürecinden geçiyor. İlişkiler diyalog ve işbirliği ile karşılaşma ve çatışma arasında iki seçenek arasında" yazdı.

Cui, Çin'in en uzun süre görev yapan ABD Büyükelçisi olmuştu. Cui, Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerilimin tırmandığı, ticaret savaşı döneminin yaşandığı sırada ülkede bulunmuştu. Biden yönetimi, Trump'ın Çin'e karşı bazı ticaret politikalarını devam ettirme kararı almış ancak iklim değişikliği, uluslararası tartışmalı konularda işbirliğine yönelik sinyaller vermişti.