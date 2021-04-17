  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor

» »
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi.
Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi.

Wall Street Journal'de yer alan haberde, yerel bilim adamlarının ve ülkedeki yabancı iş adamlarının baskısı sonucu, Çin'in, Pfizer-BioNTech aşısını temmuz ayı gelmeden onaylamasının beklendiği bildirildi.

Şangay'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ker Gibbs'in yabancı işletmelerin yurt dışına seyahat etmeyi kolaylaştırmak için batı aşılarının onaylanması konusunda hevesli olduklarını belirttiği aktarılan haberde, Ticaret Odasının, Pfizer-BioNTech aşısının onaylaması için aralık ayından bu yana Çin hükümetine çağrı yaptıkları yönündeki açıklamalarına yer verildi.

BioNTech'in de aralık ayında Shanghai Fosun Pharmaceutical Group ile 2021'de Çin'e 100 milyon doz aşı teslim etmek üzere çalışmayı kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Çin'in BioNTech ile ilgili kararında, 2022'de Çin'de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları'nın da etkili olduğu öne sürüldü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19'a yakalananların kan pıhtılaşması yaşama riski, aşıya göre 10 kat daha fazla16 Nisan 2021 Cuma 17:46
  • İtalya'da Kovid-19 Aşılamasında Her 100 Bin Dozda 36 Şiddetli Reaksiyon Tespit Edildi16 Nisan 2021 Cuma 12:15
  • Pfizer, Kovid-19 Aşısında Üçüncü Doza İhtiyaç Duyulabileceğini Açıkladı16 Nisan 2021 Cuma 10:33
  • Yerli aşı 3’üncü faz bitmeden onay alabilir15 Nisan 2021 Perşembe 20:02
  • Bir araştırma daha: Kalp sağlığınız için daha az kırmızı et yiyin15 Nisan 2021 Perşembe 19:50
  • DSÖ uzmanı: Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi15 Nisan 2021 Perşembe 18:30
  • Bir araştırma daha: Kalp sağlığınız için daha az kırmızı et yiyin15 Nisan 2021 Perşembe 17:33
  • Danimarka’nın programdan çıkardığı AstraZeneca aşılarına Çekya talip oldu15 Nisan 2021 Perşembe 16:22
  • Dünya Genelinde 825 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı15 Nisan 2021 Perşembe 12:01
  • Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu14 Nisan 2021 Çarşamba 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti