  • BIST 1.547
  • Altın 417,410
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Çin'in Keşif Aracı "Tienvın-1" Mars'ın Yörüngesine Girdi

»
Çin’in keşif aracı "Tienvin-1", dünyadan ayrılışından yaklaşık 7 ay sonra Mars'ın yörüngesine giriş yaptı.
Çin'in Keşif Aracı "Tienvın-1" Mars'ın Yörüngesine Girdi

Çin’in keşif aracı "Tienvin-1", dünyadan ayrılışından yaklaşık 7 ay sonra Mars'ın yörüngesine giriş yaptı.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, "Tienvın-1" Mars’a yaklaşmasının ardından hızını düşürerek, Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girdi.

Mars’ın yer çekim alanına ulaşan keşif aracı, bu aşamada çeşitli yörünge düzeltme hareketleri gerçekleştirerek mayıs veya haziranda gezegene iniş yapmak için uygun bölge bulacak.

Tienvın-1’de "yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunuyor.

Keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

"TİENVIN-1" 202 GÜNLÜK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan "Tienvın-1" 202 günlük uçuş gerçekleştirdi. Bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe kat etti.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı kapsamında Çang-ı misyonları yürütüyor, uzay istasyonu kurma planı kapsamında da çalışmalarda bulunuyor.

Çin’in en son Ay’a gönderdiği "Çang’ı-5" Dünyanın uydusundan örnekler toplayarak, 17 Aralık 2020’de Dünyaya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayarak, Ay’dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasıyla kripto para rekor kırdı09 Şubat 2021 Salı 18:21
  • Mars: BAE, Çin ve ABD Kızıl Gezegen'e uzay aracı göndererek ne hedefliyor?09 Şubat 2021 Salı 15:01
  • Çin Hükümeti, Clubhouse'a Erişimi Engelledi09 Şubat 2021 Salı 13:15
  • Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
  • Çin'in Mars Keşif Uydusu Dünya'ya İlk Görüntüsünü Yolladı06 Şubat 2021 Cumartesi 19:40
  • Tesla binlerce aracını geri çağıracak05 Şubat 2021 Cuma 10:55
  • Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Ceo'luk Görevinden Ayrılıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 13:15
  • Spacex'in Test Ettiği Starship Mekiği İkinci Kez İniş Sırasında Patladı03 Şubat 2021 Çarşamba 12:50
  • Google, Ayrımcı İstihdam Uygulamaları Nedeniyle 2,58 Milyar Dolar Tazminat Ödüyor02 Şubat 2021 Salı 13:59
  • Spacex Uzaya İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Gerçekleştirmeyi Planlıyor02 Şubat 2021 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti