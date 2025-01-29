Çin'in yapay zekası Deepseek büyük ölçekli saldırı altında

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, "büyük ölçekli kötü niyetli saldırılarla" karşı karşıya olduğunu ve bunun hizmetlerini etkilediğini duyurdu.

Çin devlet medyası, siber güvenlik uzmanlarına dayandırarak saldırıların ABD merkezli IP adreslerinden geldiğini iddia etti. Ancak BBC, bu bilgiyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) DeepSeek ile ilgili durumu araştırdığını söyledi.

Deepseek’in yükselişi ve ABD’yi sarsan gelişmeler

DeepSeek’in düşük maliyetli ancak güçlü yapay zeka modeli, Silikon Vadisi’nde büyük yankı uyandırdı. ABD’li firmalar, yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar yatırım yaparken DeepSeek’in hızlı yükselişi dikkat çekti. Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin en büyük firmalarını içeren 500 milyar dolarlık bir yapay zeka planı duyurmuştu.

DeepSeek, BBC’nin yorum talebine yanıt vermezken, şirketin web sitesinde, "DeepSeek’in hizmetlerine yönelik büyük ölçekli saldırılar nedeniyle kayıt işlemlerinde yoğunluk yaşanabilir" şeklinde bir uyarı yayınlandı.

Tekrarlanan saldırılar ve artan endişeler

Bu hafta DeepSeek’in maruz kaldığı ikinci saldırı olduğu belirtilirken, Çin devlet televizyonu CCTV’nin sosyal medya kanalı Yuyuan Tantian, firmanın son haftalarda "birçok" siber saldırıya uğradığını ve saldırıların şiddetinin giderek arttığını öne sürdü.

DeepSeek’in yeni yapay zeka modeli, teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgi görerek uygulama mağazalarında hızla indirilmeye başladı. Bunun sonucunda, ABD teknoloji hisselerinde bir düşüş yaşandı ancak daha sonra kısmen toparlandı.

ABD’li uzmanlar, yapay zeka yarışında ülkenin açık bir üstünlüğe sahip olduğunu belirtirken, Çin’in gelişmiş teknolojiye yaptığı yatırımlara rağmen DeepSeek’in büyük Çinli teknoloji firmaları arasında yer almadığını vurguluyor.

Beyaz Saray güvenlik kaygılarını artırıyor

Beyaz Saray, DeepSeek’in gelişimini ulusal güvenlik açısından inceliyor. ABD Deniz Kuvvetleri’nin DeepSeek uygulamasını kullanmayı yasakladığına dair haberler üzerine, Leavitt, "Ulusal Güvenlik Konseyi, olası güvenlik risklerini değerlendiriyor" dedi.

Fox News’e konuşan Beyaz Saray’ın yeni "Yapay Zeka ve Kripto Çarı" David Sacks, DeepSeek’in OpenAI gibi büyük ABD firmalarının modellerini kopyalamış olabileceğini öne sürdü.

Bu süreç "bilgi damıtma" (knowledge distillation) olarak adlandırılıyor. Sacks, "DeepSeek’in, OpenAI’nin modellerinden bilgiyi damıtarak geliştirme yaptığına dair önemli kanıtlar var. Önümüzdeki aylarda ABD’nin önde gelen yapay zeka firmaları, bu tür kopyalama süreçlerini engellemek için önlemler alacaktır" dedi.

OpenAI de benzer bir açıklama yaparak, Çinli ve diğer yabancı şirketlerin ABD merkezli yapay zeka modellerinden bilgi çalmaya çalıştığını belirtti. "Lider bir yapay zeka geliştiricisi olarak, fikri mülkiyetimizi korumak için çeşitli karşı önlemler alıyoruz" denildi.

Trump: ABD liderliğini sürdürecek

DeepSeek’in etkisi piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Donald Trump bu gelişmeyi "ABD için bir uyanış çağrısı" olarak nitelendirdi ancak sürecin olumlu sonuçlar doğurabileceğini de ekledi. "Eğer daha ucuza, aynı sonuca ulaşabilirsek, bu bizim için iyi bir şey" dedi.

Trump ayrıca, ABD’nin yapay zeka alanında liderliğini sürdüreceğini vurguladı.