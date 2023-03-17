Çinli otomobil firmalarını yakalamak isteyen Alman devi yeni strateji geliştirdi

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli araç batarya maliyetlerini düşürmek için maden ocaklarına yatırım planlıyor.

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişte hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Bu, başta Avrupa olmak üzere Batı’nın bir alanda daha Çin’e ve Asya’ya bağımlılığını artıracak.

Çünkü Çin bu araçların bataryalarında açık ara hakim güç ve pazarın yüzde 56’sını elinde bulunduruyor.

Hakimiyeti kaptırma endişesi, Avrupalı üreticileri harekete geçirdi.

Volkswagen elektrikli araç batarya maliyetlerini düşürmek için maden ocaklarına yatırım yapmayı planlıyor. Şirket çıkaracağı madenlerle kendi iç tüketiminin yarısını ve diğer müşterilerin taleplerini karşılayabileceğini düşünüyor.

Volkswagen’in bataryalardan sorumlu yöneticisi Thomas Schmall, Reuters ile söyleşisinde PowerCo adı verilen batarya üretim biriminin sadece şirkete değil, dünya geneline üretim yapan bir hale gelmesini istediklerini söyledi.

PowerCo bu hedef doğrultusunda ilk olarak ABD’li Ford’un Volkwagen’e ait MEB platformuna dayalı üreteceği 1,2 milyon araç için batarya hücresi üretmeye başlayacak.