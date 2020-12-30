  • BIST 1.475
  • Altın 444,048
  • Dolar 7,3437
  • Euro 9,0180
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı

» »
Çinli Sinopharm şirketi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı.
Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi. 

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. 

İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de Kovid-19'a karşı aşı geliştirmişti. 

Sinopharm'ın aşısı, Batılı ülkeler ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor. 

Bu arada "Beijing Youth News" gazetesi, Çinli Sinovac şirketinin, Pekin'de yılda bir milyar doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip bir merkez inşa etmek için anlaşma imzaladığını duyurdu. 

Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor. 

Ülkede testler devam ederken sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mutasyonlu virüste beklenen oldu… ABD’de ilk vaka ortaya çıktı30 Aralık 2020 Çarşamba 10:10
  • TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti29 Aralık 2020 Salı 21:45
  • Hemşire: ‘Nefes alamıyorum, kurtarın’ diyen hastalarla ağladığım oldu29 Aralık 2020 Salı 21:30
  • Sigarayı bırakamayanlara tavsiyeler29 Aralık 2020 Salı 16:01
  • Yılbaşından sonra vakalar hızla düşer29 Aralık 2020 Salı 15:50
  • Koronavirüs Aşıları Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili Olacak Mı?29 Aralık 2020 Salı 15:10
  • Mutasyon İle Bağışıklık Oranı Değişti29 Aralık 2020 Salı 12:39
  • Şeker Hastaları Nasıl Kilo Verir?29 Aralık 2020 Salı 11:03
  • Doğum Sonrası Yaşanan Vücut Problemlerine Dikkat !29 Aralık 2020 Salı 10:46
  • DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan Daha Şiddetli Olabilecek Salgına Karşı Hazırlanmalıyız29 Aralık 2020 Salı 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti