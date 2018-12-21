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Cinsel ilişki sırasında kız arkadaşının haberi olmadan prezervatifini çıkaran adam, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

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Almanya'da bir polis memuru, cinsel ilişki sırasında kız arkadaşına haber vermeden prezervatifini çıkardığı gerekçesiyle cinsel saldırıdan suçlu bulundu.
Cinsel ilişki sırasında kız arkadaşının haberi olmadan prezervatifini çıkaran adam, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Geçen sene Kasım ayında yaşanan olayda, cinsel saldırı ile suçlanan polis memurunun, kız arkadaşının ısrarla takmasını istediği prezervatifi gizlice çıkarttığı belirtildi.

Partnerinin prezervatifini çıkardığını ilişki sonlandığında fark eden ve kendisine cinsel yolla bulaşan bir hastalık bulaştırmak istediğinden şüphelenen kadının, hızla bulunduğu yeri terk ettiği ve polisi aradığı aktarıldı.

Berlin'de tecavüz suçundan yargılanan zanlı, taktığı prezervatifi çıkarmasının nedeninin yırtılmış olması olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Her iki tarafından cinsel ilişki için rızasının olması gözetildiğinden ötürü polis memuru tecavüzden suçlu bulunmazken, partnerinin onayı olmadan prezervatifini çıkardığından ötürü cinsel saldırı suçunu işlediği sabit bulundu.

ZANLI, 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

CNN'de yer alan habere göre, cinsel saldırıdan suçlu bulunan adam, 8 ay hapis cezası ve 3 bin euroluk bir para cezasına çarptırılırken, kız arkadaşının 96 euroluk STI(Cinsel yolla bulaşan hastalıklar) testi parasını da karşılanması istendi.

Bu vakanın Almanya genelinde ilk olduğu belirtilirken, İsviçre ve Kanada'da yaşanan benzeri vakalarda zanlılardan biri tecavüzden diğeri ise cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu.

Stealting'in (Seks sırasında prezervatifi partnerin rızası olmadan gizlice çıkarmak) neden suç kapsamında olduğunu açıklayan hukukçu Pauline Wright, "Gizlice prezervatifi çıkarmak, taraflarının cinsel ilişkiye gönüllü olarak girdiklerini tanımlayan rızanın ortadan kalkmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Eğer çiftler arasındaki anlaşma, prezervatifle sevişileceği yönündeyse ve sonradan siz seks sırasında partnerinizin bilgisi ve rızası olmadan prezervatifinizi çıkarıyorsanız bu durum rızanın ve anlaşmasının iptali anlamına gelir" diyen Wright, ‘stealting' kurbanı olduğu düşenlere yönelik uyarılarda da bulunurken, "Eğer partnerinizin prezervatifini alabiliyorsanız alın ve olabildiğince kısa süre içerisinde polisi arayın" dedi.

'PARTNERİNİZİN PREZERVATİFİNİ SAKLAYIN VE POLİSE TESLİM EDİN'

Wright, "Eğer mümkünse prezervatifi alın ve saklayın, plastik bir poşet içerisine koyarak, polise teslim edin" hatırlatmasında bulundu.

‘Stealting'in genellikle istemeyen hamilelik veya cinsel yolla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkışına kadar tespit edilemediği biliniyor.

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