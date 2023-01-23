Cinsel saldırıdan tutuklanan Dani Alves, üçüncü kez ifadesini değiştirdi

Cinsel saldırıdan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in durumu gittikçe karışık bir hal alıyor. Üç farklı ifade veren Alves, şimdi avukatını değiştirmeyi düşünüyor. Saldırıya maruz kalan kadının ifadesi ise kan dondurdu...

İspanya’nı Barselona şehrinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Dani Alves’in durumu beklenenden daha ciddi bir hal aldı.

Brezilyalı futbolcu cuma gününden bu yana cezaevinde ve kefaletle serbest kalma seçeneğine sahip değil. Cinsel saldırıyla suçlanan 39 yaşındaki futbolcunun, 12 yıla kadar hapsi söz konusu. Başlangıçta durumu hafife alan Alves’in tavrı, soruşturmayı yürüten müfettişleri rahatsız etti. Şimdi savunma tarafı oyuncunun ifadesini değiştirdi ve yeni bir sorgulamaya tabi tutulmasını istedi.

İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

Dani Alves’in kardeşi Ney Alves, katıldığı bir televizyon programında avukat Miraida Puento Wilson’dan memnun olmadıklarını ve avukat değiştirmek istediklerini açıkladı. Ama yargıçtan müvekkiliyle yeni bir görüşme yapmasını sağlayan da Wilson’dı.

ALVES’TEN ÜÇ FARKLI İFADE

Brezilyalı futbolcu, 30 Aralık gecesi Sutton adlı gece kulübünde yaşanan olayın üç farklı versiyonunu anlattı. Brezilyalı ilk önce kendisini şikayet eden 23 yaşındaki kadını tanımadığını söyledi. Sonra onu tandığını ama cinsel saldırıda bulunmadığını itiraf etti. Ardından aralarında bir cinsel yakınlaşma olduğunu kabul etti, ancak kadının rıza gösterdiğini belirtti. Şimdi Alves, hikayesini yeniden değiştirmek istiyor.

“DİRENMEYE ÇALIŞTIM AMA…”

Alves tarafından saldırıya uğradığın söyleyen kadının ifadesi Katalan siyasi gazetesi La Vanguardia tarafından yayınlandı. İddialara göre, şikayetçi kadın ve arkadaşlarını masasına davet eden Alves, kızların üçüyle flört etmeye çalıştı.

Ardından kızlarla yakın şekilde dans etmeye ve onlara dokunmaya başladı. Alves’in kulağına anlamadığı şekilde Portekizce bir şeyler söylediğini anlatan müşteki, Dani Alves’in kendisini takip etmesini ve tuvalete girmesini istediğini söyledi. Tuvalete girdikten sonra Alves’in zorla üstüne oturduğunu ve kendisini yere fırlattığını söyleyen müşteki, Brezilyalı futbolcunun kendisini oral sekse zorladığını söyledi.

“Direnmeye çalıştım ama o benden daha güçlüydü. Durmasını ve beni bırakmasını istedim. İşi bittiğinde gece kulübünden hızlıca ayrıldı.”

TUVALETTE TECAVÜZ İDDİASI

Saldırıya uğrayan kadın, Dani Alves’in aksine ilk andan beri aynı hikayeyi anlatıyor. Yargıç karşısına iki kez çıkan ve olayları aynı şekilde anlatan kadının sözleri, ortaya çıkan video görüntüleriyle uyuşuyor.

La Vanguardia’nın yazdığına göre şikayetçi olan kadın, direnmeye çalışmasına rağmen Alves’in onu bir tuvalete götürdüğünü ve orada tecavüz ettiğini söyledi. Sonra orada kalmasını emretti, dehşet içindeki kadın da korkudan birkaç dakika hareket edemedi. Ardından gözyaşlarıyla dışarı çıktı ve yaşadıklarını arkadaşlarına anlattı.