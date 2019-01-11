Çipras: Adil ve kalıcı çözüm uğraşlarına destek verilmeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türk/Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türk/Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyledi.Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm buluması içn gösterilen uğraşılara destek verilmesi gerektini kaydetti.Çipras, görüşmeden doğalgaz arama konusunun da gündeme geldiğini söyleyerek Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik bölge içinde sondaj yapma hakkı olduğunu ileri sürdü.

“Her bir ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı var” diyen Çipras, buna herkesin saygı göstermesini istedi.Çipras Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini de belirterek, “Türkiye’nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır” şeklinde konuştu.