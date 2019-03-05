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Çocuğun dişi kırıldığında ya da çıktığında ne yapılmalı?

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Çocuklarda diş kırıldığında ya da tamamen çıktığında nasıl davranılmalı? Diş Hekimi Ayten Can, çocuklarda görülen diş rahatsızlıkları hakkında bilgi verdi
Çocuğun dişi kırıldığında ya da çıktığında ne yapılmalı?

Diş hekimi Ayten Can, diş çıkarma sürecinin 20 yıl olduğunu ifade ederek "İlk diş yaklaşık altı aylıkken çıkar. Akıl dişleri de 18-20 yaşında. Demek ki diş çıkarma süreci, insanın 20 yılını alır. Ama hangi diş kaç yaşında çıkar? 1-1, 5 yıl önce veya sonra sürmesi gereken dişin vakitsiz sürebileceğini, bazen de gecikmeler olabileceğini belirtmeliyiz. Süt dişleri toplam 20 tanedir. Süt dişlerinin aralarının açık olması normaldir. Bunun nedeni yerlerine gelecek daimi dişlere yer sağlamaktır. Süt dişlerinde de çürük oluşabilir. Bu çürüklerinde mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Süt dişleri iltihaplanmış ise önce kanal tedavisi denenmeli, mümkün olmazsa diş çekilmelidir. Süt dişleri zamanından önce çekilirse alttan gelen daimi dişe yer kalmaz ve yer darlığı oluşur" dedi.

Diş Hekimi Ayten Can, çocuk dişlerinde acil durumlarda ne yapılacağı ise şöyle sıraladı:

 

 

 

Diş ağrısı: Ağrıyan dişin çevresini temizleyin. Ilık tuzlu su ile gargara yaptırın ve eğer varsa sıkışmış yiyecek artıklarını diş ipi ile uzaklaştırın. Asla dişin üzerine aspirin ya da benzeri ilaçlar koymayın. Çocuğunuza daha önce de denemiş olduğunuz bir ağrı kesici verin ve en kısa sürede bir diş hekimine götürün.

Isırılmış dudak, dil, dudak ya da yanak: Yaralı bölgeye buz koyun. Eğer kanama varsa temiz bir gazlı bez ile hafifçe basınç uygulayın. Kanama 15 dakika içinde durmazsa diş hekiminize başvurun.

Diş tümüyle çıkmışsa: Dişi bulun. Köküne mümkün olduğunca dokunmadan alın. Diş hekimine gidene kadar dişi saklamak için en ideal ortam süttür. Temiz bir kapta sütün içinde koruyarak en kısa sürede diş hekiminize gidin.

Süt veya sürekli dişlere travma: Hiç zaman kaybetmeden diş hekiminiz ile temasa geçin. Travmalardan sonra her kaybedilen saat oluşan hasarı büyütür.

Diş hekiminize ulaşana kadar: Yarayı ılık su ile temizleyin. O bölgeye soğuk kompres uygulayın. Varsa kırık diş parçalarını saklayın.

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