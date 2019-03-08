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Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyorsa...

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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, "Burun içindeki konka dediğimiz etler, alerji nedeniyle olması gerekenden fazla şişer.
Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyorsa...

Mart ayı itibariyle kışın sona ermesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok hava akımı ve hava hareketinin kesişiminde bulunan ülkemizde, polen ve alerji mevsimi de başladı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, alerji mevsimi ve burun tıkanıklığı ile ilgili bilgiler verdi.

GÖZLERİ VE BOĞAZI ETKİLER 

“Aslında vücudun normalde tepki vermemesi gereken maddelere aşırı reaksiyon vermesi ve hassasiyeti olarak da tanımlanabilecek alerji; her mevsimde görülebilir. Ancak bahar ayları ile birlikte ağaçların, bitkilerin canlanması ve çoğalmak için polenlerini havaya dağıtmaları, bu dönemde alerjik hastalıkları ciddi oranda artırıyor” diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen) burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan ve akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlere seyreden rahatsızlığa ‘alerjik nezle’ adı verilir. Nedeni havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır” diye konuştu.

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ALERJİ SELAMI VERİYOR OLABİLİR 

“Burun, alerjik şikayetlerin ortaya çıktığı en önemli organlardan biridir” diyen Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Burun içindeki konka dediğimiz etler, alerji nedeniyle olması gerekenden fazla şişer. Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyor, avuç içiyle burnunun ucunu siliyor (alerji selamı), gözlerini ovuşturuyor ve hapşırıyorsa alerji akla gelmelidir” diyerek aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TEDAVİ EDİN!

KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjiler de burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir” dedi.

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