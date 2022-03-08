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Çocuğunuzun Bacakları Ağrıyorsa Dikkat

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Çocuğunuzun Bacakları Ağrıyorsa Dikkat
Çocuğunuzun Bacakları Ağrıyorsa Dikkat

Çocukluk döneminde hiçbir açıklaması olmayan, tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan uzuv ağrılarına “büyüme ağrıları” denildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Doç. Dr. Uçkun, “Postür bozuklukları, aşırı esneklik, düşük ağrı eşiği, azalmış kemik gücü, D vitamin düşüklüğü, psikolojik rahatsızlıklar, ailede büyüme ağrıları öyküsü, huzursuz bacak sendromu ile bazı çalışmalarda ilişkili bulunmuş” diye konuştu.

Büyüme ağrılarının genel özellikleri hakkında konuşan Doç. Dr. Uçkun, “Büyüme ağrıları genellikle 3 ila 12 yaşları arasındaki çocuklarda öncelikle bacaklarda görülür. Genellikle iki taraflıdır ve bacakların derinlerinde, genellikle uyluk, baldır, dizin arkasında veya bacağın ön kısmında bulunur. Ataklarla seyreder. Tipik olarak haftada en az bir kez ortaya çıkar ve genellikle yıllarca sürebilen ve ergenliğe kadar devam edebilen genel bir süreye sahiptir. Ataklar arasında belirtisiz günler, haftalar veya aylar olabilir. Özellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar ve uykuyu bölebilir. Genellikle sabaha kadar düzelir” şeklinde konuştu.

BÜYÜME AĞRISI KISA BIRAKMAZ

Büyümekte olan çocuklarda ortaya çıksa da büyüme ağrılarının hızlı büyüme dönemleri ile çakışmadığını, büyüme bölgelerinde oluşmadığını ve bunlara sahip çocukların büyümesini etkilemediğini belirten Doç. Dr. Uçkun, şöyle konuştu:

– Tanı; gün boyunca ağrısız kalan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüzeri veya gece uykuyu bölen iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak rahatlıkla konulabilir. Bu çocuklarda tanı koymak için radyografi veya laboratuvar tetkikleri yapılması gerekli değildir; ancak açıklanamayan ateş, kilo kaybı, aktivite azalması, kalıcı, artan veya tek taraflı uzuv ağrısı, gün boyunca ağrı, muayenede normal olmayan bulgular varsa büyüme ağrısından uzaklaşılır. 

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