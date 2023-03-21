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Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kasım ayında açılan, şubat sonu itibarıyla başvuran sayısı 11 bine yaklaşan Çocuk Acil Servisi’ni ziyaret etti.
Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi

Altuğra, “Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi. Bunun haklı gurunu yaşıyoruz” dedi.

Ayda ortalama 2 bin hastanın muayene edildiği, 4 ayda 9 bine yakın hastanın başvurduğu Çocuk Polikliniğini de ziyaret eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ailelerle ve çocuk hekimleriyle sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.

Yaklaşık 4 ay önce etkin, hızlı ve konforlu hizmet için çocuk acil servisini oluşturduklarını hatırlatan Sağlık Bakanı, çağdaş ülkelerdeki uygulamaların da böyle olduğunu, kalp krizi geçiren veya yaralanmaya bağlı ciddi kanama geçiren hastaların başvurduğu acil serviste çocukların bulunmasının doğru olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, çocuk hastalıklarıyla ilgili kadroların güçlendirildiğini de kaydederek, yakında çocuk psikiyatri uzmanı ve çocuk endokrin uzmanının göreve başlayacağını, hizmet yelpazesinin genişletileceğini söyledi.

Altuğra, ziyarette, varsa tamamlaması gereken eksiklikleri, giderilmesi gereken mağduriyetleri de görüştüklerini kaydederek, zaman zaman tüm hastanelere olduğu gibi Çocuk Acil Servisi ile Çocuk Polikliniğini ziyaret ettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Altuğra, “Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi. Bunun haklı gurunu yaşıyoruz” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasındaki Çocuk Acil Servisi ile Çocuk Polikliniğini ziyaret eden Altuğra’ya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner de eşlik etti.

-Uçaner

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner,  Acil Durum Hastanesi ek binasının yüzde 50 kapasiteyle çocuk hastalıklarına ayrıldığını, üroloji, kadın doğum ve göz hastalıklarının da bu hastanede olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı’nın da ifade ettiği gibi çocuk hastalıklarıyla ilgili kadroların güçlendirileceğine işaret eden Uçaner, hastanede çocuk gastroenteroloji  uzmanı ile çocuk cerrahlarının da hizmet verdiğini anımsattı.

Var olan sorunların çözümü için uğraştıklarını da söyleyen Uçaner, Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkililerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

-Veriler…4 ayda çocuk acile yaklaşık 11 bin başvuru oldu…Çocuk polikliniğinde muayene edilen hasta sayısı 9 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, kasım ayında hizmete giren Çocuk Acil Servisine, kasım ayında 542, Aralık ayında 3 bin 103, Ocak ayında 4 bin 376, şubat ayında 2 bin 916 olmak üzere toplamda 10 bin 937 hasta başvurdu.

Kasımdan şubat sonuna kadar çocuk polikliniğine başvuran çocuk sayısı ise 8 bin 592.

Çocuk hekimlerinin ve yan dallardaki uzmanların kasım itibarıyla muayene ettiği çocuk sayısı 2 bin 271, aralık ayında 2 bin 255, ocak ayında 2 bin 218 ve şubat ayında bin 858 oldu.  

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