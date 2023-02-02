Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi Resmi Gazete'de

Gerçek ve tüzel kişiler, yasa önerisinin içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na sunabilecek.

Yasa önerisi, çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi; cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesinin asgariye indirilmesi; adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi'nin kurulması ve bu merkezin işleyişinin sosyal hizmetlerle görevli bakanlık tarafından koordine edilmesi ile ilgili tüm kuralları içeriyor.