  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

“Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi düzenlendi

» »
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende' adlı satranç turnuvası ve kermesi Esentepe Ortaokulu’nda düzenlendi.
“Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde sosyal sorumluluk projesi “İyilikte Yarışalım” kapsamında organize edilen “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi Esentepe Ortaokulu’nda düzenlendi. 

Esentepe Ortaokulu’nda yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikten elde edilen gelir Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası'na bağışlanacak. 

Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu katıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Bedel ödemek pahasına ilkeli bir duruş sergiledik26 Mart 2023 Pazar 13:50
  • Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 'Melekler Takımı'nın anısına 'Mağusa Limanı' yorumu26 Mart 2023 Pazar 12:21
  • Dikkat! Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor26 Mart 2023 Pazar 11:25
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Jenkins, yaşlıların sorunlarını anlattı26 Mart 2023 Pazar 11:22
  • Saatiniz değişmeyi unutmayın...26 Mart 2023 Pazar 11:21
  • Meclis toplanacak26 Mart 2023 Pazar 11:20
  • Tatar: Emeklilerin hakkını ve hukukunu korumak önemlidir26 Mart 2023 Pazar 10:31
  • Savaşan: Kaynağın yüzde 12’si gönüllü maaş kesintilerinden olacak26 Mart 2023 Pazar 10:26
  • Ersin Tatar, “Şampiyon Melekler Koruluğu”na ağaç dikti26 Mart 2023 Pazar 10:15
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı26 Mart 2023 Pazar 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti