Çocuklarda görülen grip vakalarında büyük artış

Havaların soğumasıyla çocuklardaki grip vakalarında artış yaşandı. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Eylül ayından itibaren kısıtlamaların azalması, maske takılmaması ve okulların açılmasıyla birçok solunum yolu enfeksiyonunda artış oldu” diyerek, şunları söyledi:

– Eylül ayında nezle ve ses kısıklığına giden vakalar görüldü. Ancak ekim ayı ortalarına kadar çocuklarda grip vakaları neredeyse hiç görülmedi. Ekim sonu ve kasım ayı başından itibaren grip vakalarında büyük bir artış söz konusu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, solunum yolu hastalıkları içinde yüzde 14,4’ü grip vakası…

ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR

– Grip özellikle 5 yaş altı çocuklarda ağır geçer. Ölümlere neden olabilir. Yoğun bakıma yatan hatta ölümle sonuçlanan vakalarımız olabiliyor. Üzerinde durulmalı. Grip vakalarında artışı önlemek için öncelikle hastalığın grip olup olmadığını anlamalıyız. Bunun için test yaptırmalıyız. Basit testlerle tespit edilebiliyor. Bu nedenle mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalı.

TAVUK SUYU ÇORBA, ILIK SÜT, BİTKİ ÇAYI

– Grip teşhisi konulursa 2 yaşın altındakilere bu virüse özgü ilaç vermek gerekiyor. Ayrıca gripli hastanın bol sıvı alması gerekiyor. Bebeklerde de görülebiliyor ve ağır seyrediyor. Böyle bir durumda sık sık anne sütü verilmesini tavsiye ederim. Daha büyük çocuklara ise tavuk suyu çorba, ılık süt, bitki çayları öneririm. Kısaca bol sıvı alınmalı. Tavuk suyu çorbanın etkili olduğunu, hastayı rahatlattığı birçok çalışmayla gösterilmiştir.

ANTİBİYOTİK VERMEK DOĞRU DEĞİL

– Ayrıca, çocuğun burnunun uygun şekilde temizlenmesi, açılması gerekiyor. Aksi halde gribin peşinden kulak iltihabı, sinüzit veya zatürre gibi ağır hastalıklar gelir. Zaten ölüme bu hastalıklar sebep olur. Üşütmeye, gribe bağlı inatçı öksürüğü olan hastalara antibiyotik vermek doğru değildir. Özellikle gece öksürüğü olan çocuklara yatmadan önce ılık sütle birlikte 1 tatlı kaşığı bal verilmeli. Bal piyasada satılan tüm öksürük gidericilerden daha ekili bir öksürük kesicidir.

KREŞDEN EVE TAŞIYORLAR

– Gribe karşı aşılama yapmak gerek. Özellikle 5 yaş altına ve o yıl kreşe başlayan çocuklara risk fazla olduğundan yapılmasını öneririm, ki bu çocuklar eve gelince büyüklerine de bulaştırıyorlar. Kalp, şeker, solunum hastası çocuklara, gebelere ve KOAH gibi risk grubundaki erişkinlere ve 65 yaş üstü herkese her yıl mutlaka grip aşısı yapılmalı. Gripten korunmanın önemli bir yolu da maske takmaktır. Toplu taşımaya binerken veya kalabalık kapalı ortamlarda mutlaka maske takılmasını öneririm.