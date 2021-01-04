Corona Virüsü Aşısıyla İlgili Uzmanlardan Flaş Uyarı

Corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelede tünelin ucundaki ışığın görülmesini sağlayan aşılarla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak uzmanlar, Covid-19 aşısı yaptıranların alkol almaması gerektiği uyarısında bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Covid-19 aşısı olanların vücudun aşığa yönelik bağışıklık tepkisini azaltabileceği gerekçesiyle alkol almaması gerekiyor.

Alkolün bağırsakta yaşayan, bakteri ve virüslerin istilasını önlemede önemli bir rol oynayan trilyonlarca mikroorganizmanın yapısını değiştirdiği aktarılırken, bunun virüslere saldırmak üzere antikor gönderen lenfositlerin de aralarında bulunduğu akyuvarlar olarak bilinen kandaki bağışıklık hücrelerine zarar verdiği belirtildi.

Acil tıp uzmanı Dr. Ronx Ikharia, üç kadeh şarap içilmeden önce ve içildikten sonra alınan kan hücreleriyle bir araştırma gerçekleştirdi. BBC'de yayınlanan bir belgeselin sunucusu olan Ikharia, üç kadeh şarabın kandaki lenfosit hücrelerinin seviyesini yüzde 50'ye kadar düşürdüğünü tespit etti.

ÖNCESİNDE VE SONRASINDA KAÇININ!

Manchester Üniversitesi'nde görev yapan bağışıklık uzmanı Profesör Sheena Cruickshank, Covid-19 aşısı yaptırmadan önce ya da yaptırdıktan kısa süre sonra alkol almaktan kaçınılması gerektiği yolunda çağrı yaptı.

Profesör Cruickshank, "Aşıya iyi bir yanıt vermek için kusursuz çalışan bir bağışıklık sisteminizin olması gerekiyor. Yani bir gece önce ya da hemen sonrasında içki içerseniz, bu fayda sağlamayacaktır" ifadesini kullandı.