Coronavirüs insan derisinde kaç saat kalıyor?

Japonya’da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.