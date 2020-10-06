Coronavirüs insan derisinde kaç saat kalıyor?

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.
EL YIKAMAK ÖNEMLİ
Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.
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