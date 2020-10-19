‘Corona’ya İnanmıyordu, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti

33 yaşındaki fitness fenomeni Ukraynalı Dmitriy Stuzhuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün varlığına inanmayan Stuzhuk semptomlarının Antalya tatilinde başladığını belirtti.

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan Stuzhuk üç gün önce hastane yatağından takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta “Hastalanana kadar virüsün varlığına inanmıyordum” diyerek herkesi uyarmak istediğini belirtti.

Kısa süre önce Belek’te tatilde olan ‘influencer’ bir gece nefes almakta güçlük çekerek uyandığını, ertesi gün de öksürük şikayetinin başladığını belirtti.

Ukrayna’ya dönünce test yaptıran Stuzhuk pozitif çıktı.

Covid-19’un çok ağır bir hastalık olduğunu belirten Stuzhuk paylaşımında durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.

İki gün önce de en küçükleri dokuz aylık, üç çocuğunun annesi olan eski eşi Sofia Stuzhuk, genç adamın hayatını kaybettiğini duyurdu.