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Covid-19 aşısı için turistlerin akın ettiği Sırbistan'da halk aşı olmaktan çekiniyor

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Bütün dünyada Covid-19 salgını yüzünden ülkeler vatandaşları için yeterli aşı depolamaya çalışırken Sırbistan, fazlasıyla alınan aşılara insanların yeterli ilgi göstermemesinden şikayetçi.
Covid-19 aşısı için turistlerin akın ettiği Sırbistan'da halk aşı olmaktan çekiniyor

Yaklaşık 7 milyonluk nüfusu için 15 milyon dozluk aşı anlaşması yapan Belgrat’ın, geçen haftadan bu yana ülkeye gelen turistlere bile aşı vurması üzerine, kendi ülkesinde bulamadığı için Sırbistan’a aşı olmak için gelen tatilcilerin sayısının arttığı ortaya çıktı.

Komşu ülkelerden binlerce kişinin “aşı turizmi” için bu ülkeye akın ettiği belirtiliyor. Sırbistan, kendi vatandaşları dışında yabancı ve göçmenlere de Covid-19 aşısı tedarik eden belki de tek ülke.

Sırbistan’a hem Avrupa ülkeleri hem de Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri yüzünden şimdiden üç milyon doz “Pfizer”, “AstraZeneca”, “Sputnik V” ve “Sinopharm” aşısı ulaştı. Sırbistan’da şu ana kadar 2 milyon doz aşı vuruldu.

Sırp yetkililer, vatandaşlarının randevu almadan belirlenen merkezlerde aşı olmaları için seferber olurken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic vatandaşlara yaptığı çağrıda, “Size aşı olmanız için yalvarıyorum, aşımız var ve daha çok olacak, Tanrı aşkına gelip aşınızı olmanız için yalvarıyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Sırbistan Tabipler Odası Başkanı Rade Panic ise “Yeterli sayıda insanın aşı olmak istemediği çok açık.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı doktorlar ise Sırbistan’da salgının başından bu yana güç kazanan aşı karşıtı kampanyanın oldukça etkili olmasından şikayetçi.

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