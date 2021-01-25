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Covid-19 aşısı ile yaşanan ölümler arasında bağlantı var mı?

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Covid-19 aşısı ile yaşanan ölümler arasında bağlantı var mı?
Covid-19 aşısı ile yaşanan ölümler arasında bağlantı var mı?

Bilim insanları, koronavirüs aşısıyla ölümler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı görüşünde.

Sağlık kurumları, aşılama sonrası ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşlı, 'savunmasız' ve genellikle başka hastalığı olanlar arasında görüldüğünü vurguluyor.

İngiltere ilaç düzenleyicisi MHRA, "aşı olanların bununla ilişkisi olmadan yaşından dolayı hastalanması beklenmedik bir şey değil" dedi.

Fransız Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı (ANSM), aşı ve ölümler arasında bağlantının bulunmadığını açıkladı.

Avrupalı sağlık yetkilileri ölümlerin aşıların güvenliğini sorgulamadığını söylüyor. Bugüne kadar küresel olarak en az 64 ülke veya bölgede 60 milyondan fazla doz alındı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da ölümlerin nedeninin aşı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Norveç'teki ölümler endişeyi artırdı

Norveç'te geçtiğimiz hafta Pfizer-BioNTech aşısının yaptıran yaklaşık 20 bin huzurevi sakininin 33'ünün ölmesi endişelere yol açmıştı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ölümlerin nedenleri hakkında henüz bir analiz yapılmadığını ancak, ateş veya mide bulantısı gibi yan etkilerin yaşlıları olumsuz etkileyebileceğini duyurdu.

Fransa'da geçtiğimiz cuma gününe kadar aşılanan 800 bin kişiden, hasta bakım ve huzurevlerinde kalan dokuz kişi hayatını kaybetti.

İsveç'te 13 ve İzlanda'da 7 ve Portekiz'de bir kişinin ölümü ile Covid-19 aşısı arasında bağlantı kurulmadığı ifade edildi.

Aşının yan etkileri detaylandırıldı

Ulusal ve Avrupa kurumları, sağlık uzmanları, ilaç firmaları ve hastaların kendileri tarafından bildirilen aşılarla ilgili sorunları kontrol ediyor. Şu an için aşılananlar arasındaki ölümlerin sayısı ve türü anormal kabul edilmiyor ve bu noktada neden-sonuç ilişkisi tanımlanmıyor.

Fransa, Norveç, İngiltere ve İspanya gibi birçok ülkede, zayıf ve yaşlılar aşı için ilk sırada yer alıyor.

Fransa ve bazı İskandinav ülkeleri aşılama sonrası herhangi bir bağlantı kurulmamış olsa bile aşıların olası yan etkilerini detaylandırdı.

MHRA, onaylı Covid-19 aşılarıyla ilgili olarak bildirilen tüm şüpheli reaksiyonların ayrıntılarının yanı sıra, verileri gelecekte düzenli olarak değerlendirip yayınlayacağını duyurdu.

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