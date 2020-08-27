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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi öldü

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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi öldü
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi öldü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19)salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1085 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1085 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 665’e, vaka sayısı da 47 bin 161 artarak 3 milyon 717 bin 156’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 776 bin 135 vaka ve 29 bin 194 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 908 bin 84 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1023 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 760 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin 234'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 523 bin 771 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 626 artarak 62 bin 76'ya ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı 5 bin 267 artışla 573 bin 888'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 396 bin 758 kişi de iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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