  • BIST 1.498
  • Altın 434,902
  • Dolar 7,3520
  • Euro 8,9119
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Covid-19’a yakalandıktan sonra 306 gün hastanede kaldı; alkışlarla taburcu oldu

» »
Covid-19’a yakalandıktan sonra 306 gün hastanede kaldı; alkışlarla taburcu oldu
Covid-19’a yakalandıktan sonra 306 gün hastanede kaldı; alkışlarla taburcu oldu

Britanya’da, geçen yıl mart ayında Covid-19’a yakalanan bir kişi 306 gün, hastalık ve hastalıktan kaynaklanan diğer sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra alkışlarla taburcu oldu.

Başkent Londra’da yaşayan 74 yaşındaki avukat Geoffrey Woof, 20 Mart’ta evde fenalaştı. Üç gün sonra hastaneye kaldırıldı. Covid-19 tanısı kondu. Yoğun bakıma alınan Woolf bir süre sonra komaya sokuldu.

Oğulları nisan ayında onu son bir kez görmeleri için hastaneye çağrıldı. Doktorları, beyin tomografilerinde aktivite görmediklerini söyledi.

Son bir tomografi çekildi ve bu kez az da olsa umut olduğu anlaşıldı. Umutlar boşa çıkmadı. Woolf, temmuz ayında uyandı. Tedavi sürecinin 67 gününü solunum cihazına bağlı geçiren Woolf’un inme nedeniyle bir tarafı felçliydi; konuşmakta güçlük çekiyordu. Konuşabilmesi ve yürüyebilmesi için rehabilitasyon süreci başladı.

Islington semtindeki Whittington Hastanesi’nin farklı servislerinde geçirdiği 126 günün ardından rehabilitasyon için başka bir kliniğe sevk edildi. Ve, oradaki 180 gün tamamlanınca, Covid-19 nedeniyle hastanede en uzun süre kalan hastalardan biri olan Woolf geçen cumartesi taburcu oldu.

33 yaşındaki oğlu Nicky ve 29 yaşındaki oğlu Sam Woolf, çok zor günler geçirdiklerini, babalarını tekrar evde görmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Nicky Woolf, “Her gün hastaneden gelecek telefonu bekliyorduk” derken Sam Woolf ise “Bu zorlu süreci nasıl atlattığımızı kelimelerle ifade etmek çok zor” dedi.

Geoffrey Woolf ise ‘evde olmanın en güzel yanının hastanede olmamak’ olduğunu vurgulayarak, “İstediğim şeyi istediğim zaman yiyebiliyorum, ailemi, dostlarımı görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer ile Biontech'ten Mutasyonlu Virüs-Aşı açıklaması28 Ocak 2021 Perşembe 14:32
  • Öksürük, yorgunluk ve boğaz ağrısı yeni mutasyonda ‘daha yaygın’28 Ocak 2021 Perşembe 10:14
  • 21 bebek pudrasından 5'inde kanser yapıcı asbest çıktı27 Ocak 2021 Çarşamba 23:45
  • Rogers: Sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır27 Ocak 2021 Çarşamba 23:28
  • 20 bin adet aşı daha geliyor27 Ocak 2021 Çarşamba 23:20
  • Hedef Herkese Aşı Kampanyası çevrim içi olarak başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 23:10
  • Küba 2021'de tüm vatandaşlarını aşılayacak27 Ocak 2021 Çarşamba 23:08
  • Öğle uykusu zihni kuvvetlendiriyor27 Ocak 2021 Çarşamba 22:59
  • Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı27 Ocak 2021 Çarşamba 22:41
  • AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti27 Ocak 2021 Çarşamba 22:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti