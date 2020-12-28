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Covid-19’u atlatan doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

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Covid-19’u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, hastalık sürecini, “Beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyerek anlattı.
Covid-19’u atlatan doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

Covid-19’u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, hastalık sürecini, “Beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyerek anlattı.

Burdur Devlet Hastanesi kardiyoloji uzmanı Boyacı, iki ay önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle test yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan evli ve iki çocuk babası 20 yıllık doktor Boyacı’nın bir süre sonra şikayetleri arttı. İshal, yüksek ateş, kollarda, baş ve yüzde kızarıklar ile nefes darlığı yaşayan Boyacı’nın ikinci kez yaptırdığı test pozitif çıktı.

Boyacı’nın tedavisi üç günlük hastane sürecinin ardından evinde devam etti. Hastalık sürecinde yoğun nefes darlığı yaşayan Boyacı, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadığı zorlu günleri AA muhabirine anlatan Boyacı, salgının başından beri endişe içinde çalıştıklarını, virüsün bulaşmaması için çok dikkat ettiğini söyledi.

Sık sık yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Boyacı, hastaların kalp masajı ve entübasyon işlemlerini yaparken virüsün bulaştığını düşündüğünü dile getirdi.

“İnanın 200 metrelik mesafeye dinlene dinlene gitmek zorunda kaldım. Nefesim yetmiyordu. Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyen Boyacı, izolasyon sayesinde hastalığı ailesinden kimseye bulaştırmadığını anlattı.

Çocuklarıyla balkondan hasret giderdi

Boyacı, evde bile eşiyle hep maske taktıklarını, çocuklarının kayınvalidesinde kaldığını belirterek şöyle konuştu: “Onlarla komşu olduğumuz için çocuklarla balkondan balkona görüşerek bir nebze de olsun hasret gideriyorduk. Bu hastalığın semptomları kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Herkeste tat ve koku kaybı olurken bende ise yemekleri aşırı tatlı veya tuzlu algılama şikayetleri oldu. İnsanlar kendilerinde anormal değişiklikler gördüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvursunlar. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Bazen hastalarımız muayeneye geldiklerinde maskesini indiriyor, lütfen dikkat etsinler. Maskeyi konuşurken dahi indirmemeliyiz. Acı çekiyoruz, birçok meslektaşımız vefat etti, üzülüyoruz. Aşıya güven duyulmalı. Ben tedaviyle iyileştim ama salgının bitmesi için aşıdan başka bir çözüm yok.”

‘Aşı karşıtlarının fikri değişir’

Boyacı’nın eşi, aynı hastanenin anestezi uzmanı doktor Başak Boyacı ise aşı yaptıracağını belirterek, “Aşıya karşı olanlar, yoğun bakımdaki hastaları 10 dakika görse fikirleri değişir” ifadelerini kullandı.

Boyacı şunları söyledi: “Salgın başladığından beri 10 yaşındaki kızım anneannesiyle yaşıyor. Büyüklerimizle görüşemiyoruz, onları da korumaya çalışıyoruz. Dört yaşındaki küçük çocuğumla başlarda birkaç ay ayrı kaldık. Çocuklara bunu anlatmak daha zor. Eşim hastalığında her gün bizim balkonun altına gelip ‘Anne, baba’ diye bağırıyorlardı. O dönemde ben çocuklarımız ve yakınlarımızla hastanedeki gibi tulum ve siperliğimizi giyerek görüşüyordum.”

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